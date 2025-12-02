Pronostico Leeds-Chelsea | colpo esterno contro una squadra in crisi

Leeds-Chelsea è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quella contro l’Arsenal, in dieci e sotto di un gol, e poi riuscendo a prendere un pari, è stata una vera e propria prova di forza per il Chelsea. Maresca, e lo sapevamo da un pezzo, ha dato un’anima forte nello spazio di un anno e mezzo ad una squadra che non ne aveva. Ad una squadra che veniva da risultati negativi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il terzo posto in classifica, nel momento in cui andiamo online, è sicuramente meritato per i Blues che, però, non hanno intenzione di accontentarsi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

