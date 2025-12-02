Pronostici Premier League | la tripla marcatori del 2 dicembre

Premier League, i pronostici dell’incontro: tre marcatori da monitorare con grande attenzione nelle prossime ore Erling Haaland ha fermato la sua macchina da gol. Dopo essere subentrato dalla panchina nella gara con il Bayer Leverkusen, l’attaccante norvegese non ha timbrato il tabellino marcatori né con il Newcastle né con il Leeds. Una novità per certi aspetti clamorosa per Mr 19 reti stagionali che però ha subito la grande chance di graffiare. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Contro una difesa non certo imperforabile come quella del Fulham, il centravanti di Guardiola non vuole perdere l’occasione di lasciare il suo timbro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Premier League: la tripla marcatori del 2 dicembre

Altre letture consigliate

Pronostici calcio oggi 30 novembre 2025: analisi completa su Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Serie A e LaLiga - facebook.com Vai su Facebook

Turno infrasettimanale di Premier League, il pronostico di Newcastle-Tottenham - Parte oggi un turno infrasettimanale di Premier League e il tris di partite odierno si chiude stasera con Newcastle- Riporta tuttosport.com

Pronostico, Schedina Mercoledì 3 Dicembre: poker di gare tra Coppa Italia e Premier League a 12.55 - La Schedina Mercoledì 3 Dicembre ci porta sulle sfide di Coppa Italia e di Premier League. Secondo assopoker.com

Premier League, l’Arsenal capolista vuole ripartire dopo l’1-1 con il Chelsea: su Lottomatica Gunners avanti a 1.35 contro il Brentford, Saka marcatore in lavagna a 2.50 - Premier League, l'Arsenal capolista vuole ripartire dopo l'1- agimeg.it scrive

Premier League: Chelsea-Arsenal, Maresca vuole impedire la fuga di Arteta. I pronostici di Netwin - Premier League: si gioca il derby di Londra Chelsea- Scrive agimeg.it

Premier League 2025/2026: Quote e Pronostici per la 12ª Giornata - Una panoramica completa e aggiornata riguardante Quote e Pronostici per la 12ª Giornata della Premier League 2025/2026 ... Lo riporta sportnotizie24.com