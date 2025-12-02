Promozione turistica Un premio ai migliori
CITTÀ DI CASTELLO - Ecco le migliori esperienze di promozione turistica del 2025 in Umbria. Si è svolta con successo al teatro degli Illuminati la cerimonia di premiazione della terza edizione di “ Umbre Best Experience 2025 “, l’iniziativa, promossa dalla rete turistica al femminile Umbre (United marketing for business and regional experience) che celebra l’impegno e la capacità del settore turistico nel rendere la vacanza in Umbria un’esperienza unica. Quest’anno il premio ha visto la collaborazione di partner come Intesa Sanpaolo e World4All, una startup focalizzata su accessibilità e inclusività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
