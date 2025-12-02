Prolungamento M2 ci sono le due firme mancanti | il progetto diventa sempre più reale

Il prolungamento della M2 sembra sempre più reale. All'appello mancavano le firme di due Comuni, quello di Cologno Monzese da cui la metrotranvia leggera partirebbe (dal capolinea della Verde) e quello di Brugherio, la prima cittadina adiacente a Cologno da dove inizia la provincia di Monza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

