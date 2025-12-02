Programmi TV martedì 2 dicembre 2025 | fiction soap opera e film

Debutta “L’altro ispettore” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Red Sparrow” su Cine 20. Guida ai programmi Tv della serata del 2 dicembre 2025. La serata televisiva del 2 dicembre 2025 offre su Rai la fiction L’altro ispettore, che affronta con realismo il tema delle morti bianche e della sicurezza sul lavoro, confermando la vocazione civile della rete. Rai 2 propone invece Belve, il talk di Francesca Fagnani che con interviste dirette e senza filtri porta sul piccolo schermo ritratti autentici e spesso scomodi. Su Rai 3 torna Amore Criminale – Storie di femminicidio, un programma che sensibilizza il pubblico su un tema drammatico e attuale, alternando testimonianze e docufiction. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

