Programmazione promozione e lancio di giovani | si chiude l’era Langella alla Juve Stabia

Tempo di lettura: 2 minuti Prima da sponsor, poi da presidente. Un cammino lungo sei anni con quelle strisce gialle e blu che sono entrate nel sangue e che rimarranno per sempre. Si chiude il cerchio per Andrea Langella alla guida della Juve Stabia. Un’avventura iniziata nella stagione 2018-2019 come imprenditore che dava una mano alla società stabiese nell’anno della promozione in B, per poi diventare il numero uno nell’anno più complicato, quello del Covid. Chiunque si sarebbe tirato fuori all’epoca, la crisi era grande e le risorse era ben poche. E invece Langella ha deciso di percorrere quella strada e farlo con la convinzione di poter trarre il massimo dalla sua passione, nonostante la retrocessione in Serie C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

