Progetto europeo Padrion anche Piacenza tra le realtà partner al meeting internazionale in Grecia
Trasferta in Grecia, in questi giorni, per il Comune di Piacenza: l’assessore alle Pari Opportunità Serena Groppelli e le funzionarie del Settore Piacenza 2030 Nicoletta Rebecchi e Francesca Giraldi partecipano, nella municipalità di Egaleo, al meeting del progetto europeo Padrion, avviato un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
AidMIRE: a Trieste la conferenza stampa conclusiva del progetto europeo sulle maxi-emergenze sanitarie Vai su X
Tracciabilità, benessere animale e qualità certificata al centro del progetto europeo “In Europe We Care for Beef”, il programma finanziato dall’Unione Europea #InEuropeWeCareForBeef #CarneBovina #AOPItaliaZootecnica #SigilloItaliano #QualitàCertificata - facebook.com Vai su Facebook
Progetto europeo Padrion, anche Piacenza tra le realtà partner al meeting internazionale in Grecia - Coordinato da Lepida e cofinanziato dal programma Interreg Ipa Adrion, il network riunisce istituzioni ed enti chiamati a lavorare insieme sulle sfide che la transizione digitale pone per le pubbliche ... Come scrive ilpiacenza.it
Piacenza: parte progetto cattura Co2 nei cementifici (Sole) - stato lanciato ufficialmente ieri il progetto di ricerca internazionale Herccules, che coinvolge 27 partner di dieci Paesi e che per i prossimi cinque anni lavorera' tra Grecia e ... milanofinanza.it scrive