Profanata la sinagoga di Stefano Tachè ucciso a due anni da terroristi palestinesi
Eccolo, l'"antisionismo". L'orrore di un imbrattamento che annerisce il nome di un bambino di due anni. Avrà due anni per sempre, Stefano Gaj Tachè, e il suo nome è quando di più caro ci sia per gli ebrei di Roma. Eppure, l'altra notte, in via di Villa Pamphili, all'indomani dell'ennesima manifestazione contro Israele, qualcuno ha voluto cancellarlo il nome di Stefano, un "nostro bambino" un "bambino italiano" come lo ha ricordato il presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo insediamento. Chi ha potuto compiere un gesto così disumano? "Monteverde antisionista antifascista" è la firma con lo spray nero degli imbrattamenti contro la piccola sinagoga intitolata a Stefano e profanata da ignoti che si professano "antisionisti" ed evidentemente interpretano così la loro militanza "antifascista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
