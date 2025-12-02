Procura Ue perquisisce uffici europei
13.00 La polizia belga ha fatto irruzione negli uffici del Servizio Europeo per l'Azione Estera (SEAE) -il braccio diplomatico dell'Unione- nell'ambito di un'indagine antifrode. Anche i locali del Collegio d'Europa a Bruges, che riceve finanziamenti dalle istituzioni Ue sono stati perquisiti, così come alcune abitazioni private. La Procura Europea (EPPO) ha detto di aver richiesto le perquisizioni nell' ambito di un'indagine su sospette frodi legate alla formazione finanziata dalla UeE per diplomatici junior.Tre arresti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
