Procura Antimafia | Dal calcio al basket sempre più eversione nelle curve

AGI - Violenze nelle curve, ma anche il recente attacco al pullman del Pistoia Basket fanno riflettere sulla presenza criminale anche sugli spalti. Ha provato a fare il punto sulla situazione  Antonio Ardituro sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo intervenendo all’ Università LUMSA in occasione del seminario “Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie” organizzato dalla cattedra di Diritto processuale penale per riflettere sulle mafie nello sport e sul ruolo dello sport contro le mafie.     Nelle curve sempre più eversione. “Vi do un altro input di riflessione che attiene non al tema delle mafie, ma delle organizzazioni criminali di matrice eversiva o terroristica, perché noi registriamo sempre più spesso che molte curve sono il luogo della crescita, del proliferare del proselitismo, dell'utilizzazione di alcuni pezzi dei gruppi ultrà per far crescere soprattutto ideologie suprematiste che legano le curve e i movimenti ultrà italiani a movimenti ultrà sovranazionali. 🔗 Leggi su Agi.it

