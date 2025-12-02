Processo torture il caso del cambio giudice sulla scrivania del ministro

Il caso del cambio del presidente della Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere dinanzi alla quale si sta celebrando il maxi processo sulle torture al carcere Francesco Uccella - avvenute il 6 aprile 2020 e per il quale sono imputate 105 persone tra agenti, funzionari del Dap e medici -. 🔗 Leggi su Casertanews.it

