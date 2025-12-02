Processo Pifferi bis sui test in cella Assolti il difensore e le psicologhe

Il gup assolve, il legale di Alessia Pifferi, avvocato Alessia Pontenani, le tre psicologhe che a San Vittore hanno seguito la donna imputata per aver lasciato morire la figlia Diana e lo psichiatra ed ex consulente della difesa, Marco Garbarini. Si tratta del cosiddetto processo «Pifferi bis», nato da una costola di quello principale per l'omicidio della piccola di 18 mesi che si è concluso in primo grado con la condanna all'ergastolo e in Appello con 24 anni. La sentenza è stata emessa ieri dal gup Roberto Crepaldi nel processo abbreviato. L'ipotesi alla base delle accuse del pm Francesco De Tommasi è relativa a una presunta «manipolazione» dei test psicologici somministrati in carcere, per aiutare Pifferi a ottenere la perizia psichiatrica in primo grado nel tentativo di farla apparire incapace o comunque affetta da ritardo mentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Processo Pifferi bis sui test in cella. Assolti il difensore e le psicologhe

