"Ci scusiamo per i disagi arrecati alla nostra clientela" sono le prime parole arrivate da Poste Italiane alla luce dei disagi arrecati dalla chiusura dell’ ufficio postale del Piano, senza una comunicazione chiara e puntuale. Nessuno, infatti, ha avvisato gli utenti di quanto accaduto. Ieri, in serata, l’ente nazionale ha inviato una nota: "Poste Italiane è stata costretta a chiudere l’ufficio postale di Piano San Lazzaro a causa di importanti infiltrazioni di pioggia riscontrate lo scorso venerdì. L’immobile – spiegano dall’azienda – non è di proprietà di Poste Italiane e partiranno al più presto gli interventi di ripristino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Problemi di infiltrazioni. Partono subito i lavori. Scusateci per i disagi"