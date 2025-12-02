Probabili formazioni Inter Venezia spazio per Luis Henrique e Diouf | Chivu può concedere una chance anche a Cocchi!

Inter News 24 Le ultime. Archiviata la preziosa vittoria in campionato contro il Pisa, l’Inter si tuffa nell’avventura di Coppa Italia. Domani sera a San Siro arriva il Venezia per gli ottavi di finale e Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, è pronto a varare un massiccio turnover per gestire le energie in vista del tour de force di dicembre. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, la rivoluzione partirà dalla porta: Josep Martinez, l’estremo difensore spagnolo, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Venezia, spazio per Luis Henrique e Diouf: Chivu può concedere una chance anche a Cocchi!

