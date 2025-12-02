Private equity Italia ottobre a 69 deal nei primi 10 mesi 439 operazioni +24% ritmo ai massimi dell’intera serie storica

Il mese registra buy-out all'85% e forte presenza di investitori internazionali (62%); cresce anche il contributo di Centro e Sud Italia, mentre industria e tecnologia restano i comparti più attivi nelle operazioni Ottobre si è chiuso con 69 operazioni di private equity in Italia, un risultat.

