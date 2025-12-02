Primo importante calo su Amazon per lo Smartwatch top Google Pixel Watch 4

Tuttoandroid.net | 2 dic 2025

Google Pixel Watch 4 da 45mm al prezzo minimo storico di 379€ su Amazon. Scopri design elegante, WearOS 6, Gemini AI e 35-40 ore di autonomia nell'offerta imperdibile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

primo importante calo su amazon per lo smartwatch top google pixel watch 4

© Tuttoandroid.net - Primo importante calo su Amazon per lo Smartwatch top Google Pixel Watch 4

