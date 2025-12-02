Il 2025 è stato un anno ricco di uscite importanti, ma Disney e James Cameron hanno scelto di giocarsi il loro asso solo alla fine. Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga, arriverà nelle sale italiane a metà dicembre e si candida a diventare non solo il titolo delle feste, ma anche uno dei maggiori incassi dell’anno. Cameron continua a mantenere un profilo sorprendentemente prudente sul futuro della sua creatura, ma è difficile immaginare che Avatar: Fuoco e Cenere non sbanchi al box office. La vera domanda, però, è un’altra: il film è all’altezza delle aspettative? Le prime risposte sono finalmente arrivate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Prime reazioni a Avatar: Fuoco e Cenere: “Uno spettacolo mozzafiato” (ma c’è un problema)