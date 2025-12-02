Prima la pesante denuncia per molestie poi la pace Millie Bobby Brown posa sorridente con David Harbour | Mi sento al sicuro con lui

I fan di “ Strangers Things” sono rimasti increduli quando una delle protagoniste della serie tv cult di Netflix, Millie Bobby Brown, ha denunciato il collega David Harbour, per molestie prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione. Poi è scoppiata la pace. L’attrice in un’intervista a Deadline, ha tenuto a precisare di “sentirsi al sicuro” oggi, con David Harbour. I due hanno posato sorridenti sul red carpet di presentazione della quinta ed ultima stagione di “ Strangers Things”. Secondo quanto era stato rivelato, lo scorso ottobre, in esclusiva dal Daily Mail, il 50enne David Harbour (che interpreta Jim Hopper, lo sceriffo di Hawkins, ndr) era stato accusato di aver molestato la 21enne Millie Bobby Brown (che presta il volto a Undici, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it