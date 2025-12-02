Prima della catastrofe | ciò che l’AI vede e noi ancora no

Ci sono storie che rispondono meglio di qualsiasi dibattito alla domanda più tossica del nostro tempo: “L’AI è pericolosa?”. Basta guardare cosa è accaduto nella ricerca sismologica europea. Un gruppo di studiosi del British Geological Survey, insieme alle università di Edimburgo e Padova, ha sviluppato modelli capaci di fare in pochi secondi ciò che i sistemi tradizionali impiegano ore, spesso giorni, a ricavare: indicare dove e con quale intensità arriveranno gli aftershock dopo un terremoto. La differenza tra ore e secondi, quando crollano le case, non è un dettaglio accademico: è il confine tra decisioni improvvisate e scelte informate, tra il caos e un piano, tra il rischio e la prevenzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

