Prima del temporale con Orsini che racconta la sua intensa vita

Per tanti rimane il fascinoso Ivan dostoevskijano. Anno 1969. Nel Karamazov di Sandro Bolchi. "Mi videro in 25 milioni di persone – raccontava qualche tempo fa al Giorno – praticamente due finali dei Mondiali di Calcio. All’epoca c’erano le strutture e la volontà di fare grandi produzioni. E infatti per lo sceneggiato chiamarono un centinaio di attori di teatro". Altri tempi. Quello che non è cambiato è il carisma di Umberto Orsini, novantuno anni (ma solo all’anagrafe), l’aria altera ed elegante con cui ha attraversato cinema e palcoscenici. Dal dopoguerra ad oggi. In compagnia di gente come Fellini, Visconti, Lavia, Ronconi, Patroni Griffi, Delbono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Prima del temporale“, con Orsini che racconta la sua (intensa) vita

Scopri altri approfondimenti

"Prima del Temporale" è in scena al Teatro Grassi dal 2 al 21 dicembre. Un maestro del teatro, interpretato da Umberto Orsini, attende in camerino il momento di entrare in scena e si trova a rivivere, in un tempo senza fine, alcuni momenti della propria vita. htt - facebook.com Vai su Facebook

"Prima del Temporale" è in scena al Teatro Grassi dal 2 al 21 dicembre. piccoloteatro.org/it #MilanoinScena #MilanoCultura #Milano Vai su X

Orsini al Festival dei Due Mondi “Prima del Temporale“ a Spoleto - "Il titolo testimonia un progetto che da tempo avevo in mente: allestire ’Temporale’ di Strindberg con la regia di Massimo Popolizio e nove interpreti. lanazione.it scrive

"Prima del temporale", al Coccia la carriera inimitabile di Umberto Orsini - Siccome non poteva leggere gli atti notarili perché aveva subito un'operazione alla gola, li fece leggere a me. Lo riporta rainews.it

Umberto Orsini a 91 anni interpreta per la prima volta se stesso in "Prima del temporale" - La seconda apertura del Festival dei Due mondi di Spoleto è il debutto nazionale di un grande Umberto Orsini che a 91 anni interpreta per la prima volta se stesso in “Prima del Temporale” con la regia ... rainews.it scrive

Umberto Orsini, 'prima laurea a 91 anni, sono fuori corso' - "Sono arrivato alla prima laurea a 91 anni, di sicuro fuori corso da quando mi sono iscritto 70 anni fa alla facoltà di Giurisprudenza" ha scherzato Umberto Orsini, visibilmente emozionato, ricevendo ... Segnala ansa.it

Le confessioni di Umberto Orsini: "Ecco i miei 91 anni pieni di vita" - Solo: che termine inadeguato quando è di Umberto Orsini che si parla. Segnala lanazione.it