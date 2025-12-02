Prima del temporale con Orsini che racconta la sua intensa vita

Ilgiorno.it | 2 dic 2025

Per tanti rimane il fascinoso Ivan dostoevskijano. Anno 1969. Nel Karamazov di Sandro Bolchi. "Mi videro in 25 milioni di persone – raccontava qualche tempo fa al Giorno – praticamente due finali dei Mondiali di Calcio. All’epoca c’erano le strutture e la volontà di fare grandi produzioni. E infatti per lo sceneggiato chiamarono un centinaio di attori di teatro". Altri tempi. Quello che non è cambiato è il carisma di Umberto Orsini, novantuno anni (ma solo all’anagrafe), l’aria altera ed elegante con cui ha attraversato cinema e palcoscenici. Dal dopoguerra ad oggi. In compagnia di gente come Fellini, Visconti, Lavia, Ronconi, Patroni Griffi, Delbono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

