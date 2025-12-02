Prima alla Scala | in scena l’opera bandita da Stalin | la Lady Macbeth di Šostakovi? il 7 dicembre

Secoloditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in scena alla Scala “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovi?, opera che nel 1934 provocò scandalo e ammirazione, ma che ben presto fu stroncata dalle autorità sovietiche e bandita da Stalin in persona. La nuova stagione d’opera del Piermarini, che sarà inaugurata domenica 7 dicembre con la Prima sotto la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, celebra il cinquantesimo anniversario della morte del compositore russo, ricordando la drammatica vicenda che vide l’opera trasformarsi da capolavoro acclamato a simbolo delle pressioni ideologiche e della censura nel cuore del regime comunista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

prima alla scala in scena l8217opera bandita da stalin la lady macbeth di 352ostakovi il 7 dicembre

© Secoloditalia.it - Prima alla Scala: in scena l’opera bandita da Stalin: la “Lady Macbeth” di Šostakovi? il 7 dicembre

Scopri altri approfondimenti

prima scala scena l8217operaPrima della Scala 2025, dove vederla a Milano e fuori città - Grazie alla ‘Prima Diffusa’, il 7 dicembre, ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovic sarà visibile in varie location del capoluogo lombardo: ecco quali sono e gli orari ... msn.com scrive

Prima della Scala 2025 in tv: anticipazioni e come seguirla in diretta - Tutte le informazioni sull'evento inaugurale della stagione lirica del famoso teatro che, come da tradizione, si tiene il 7 dicembre ... Secondo today.it

prima scala scena l8217operaPrima della Scala Under 30, tutto esaurito per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Il Teatro rinnova il legame con il pubblico più giovane: appuntamento giovedì 4 dicembre, alle 18, con l’opera di Dmitrij Šostakovic diretta da Riccardo Chailly nell’allestimento di Vasily Barkhatov ... Riporta msn.com

prima scala scena l8217operaPrima della Scala 2025, in scena la “Lady Mackbeth” di Šostakovic: “Un capolavoro che ha sofferto troppo”. Tutto quello che c’è da sapere su quest’opera audace ... - Lo afferma il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Scala, alla Prima non confermati Mattarella e Meloni: cerimoniale attivato - (askanews) – Ancora incerta la presenza alla prima della Scala di Milano del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo riporta askanews.it

prima scala scena l8217operaPrima della Scala 2025, dove vederla in tv e a Milano con la Prima diffusa - Domenica 7 dicembre è in programma la Prima della Scala 2025 con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala Scena L8217opera