Prima alla Scala | in scena l’opera bandita da Stalin | la Lady Macbeth di Šostakovi? il 7 dicembre

Va in scena alla Scala “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovi?, opera che nel 1934 provocò scandalo e ammirazione, ma che ben presto fu stroncata dalle autorità sovietiche e bandita da Stalin in persona. La nuova stagione d’opera del Piermarini, che sarà inaugurata domenica 7 dicembre con la Prima sotto la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, celebra il cinquantesimo anniversario della morte del compositore russo, ricordando la drammatica vicenda che vide l’opera trasformarsi da capolavoro acclamato a simbolo delle pressioni ideologiche e della censura nel cuore del regime comunista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prima alla Scala: in scena l’opera bandita da Stalin: la “Lady Macbeth” di Šostakovi? il 7 dicembre

Sara Jakubiak, protagonista, il sette dicembre, della Prima della Scala, racconta la sua Lady Macbeth. L'ha incontrata Valentina Fizzotti https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2025/12/sara-jakubiak-soprano-prima-scala-lady-macbeth-3219704b-5af0-4f4d- - facebook.com Vai su Facebook

? Prima della Scala Under 30, tutto esaurito per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk dlvr.it/TPYXXJ #PrimaDellaScala #LadyMacbeth #TeatroallaScala #CulturaGiovani #Opera Vai su X

Prima della Scala 2025, dove vederla a Milano e fuori città - Grazie alla ‘Prima Diffusa’, il 7 dicembre, ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovic sarà visibile in varie location del capoluogo lombardo: ecco quali sono e gli orari ... msn.com scrive

Prima della Scala 2025 in tv: anticipazioni e come seguirla in diretta - Tutte le informazioni sull'evento inaugurale della stagione lirica del famoso teatro che, come da tradizione, si tiene il 7 dicembre ... Secondo today.it

Prima della Scala Under 30, tutto esaurito per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Il Teatro rinnova il legame con il pubblico più giovane: appuntamento giovedì 4 dicembre, alle 18, con l’opera di Dmitrij Šostakovic diretta da Riccardo Chailly nell’allestimento di Vasily Barkhatov ... Riporta msn.com

Prima della Scala 2025, in scena la “Lady Mackbeth” di Šostakovic: “Un capolavoro che ha sofferto troppo”. Tutto quello che c’è da sapere su quest’opera audace ... - Lo afferma il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Scala, alla Prima non confermati Mattarella e Meloni: cerimoniale attivato - (askanews) – Ancora incerta la presenza alla prima della Scala di Milano del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo riporta askanews.it

Prima della Scala 2025, dove vederla in tv e a Milano con la Prima diffusa - Domenica 7 dicembre è in programma la Prima della Scala 2025 con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Lo riporta msn.com