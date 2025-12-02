Pride nel 2027 | Prima un anno sui progetti
Il 20 settembre è stato una data storica: il capoluogo ha fatto da cornice al primo Pride nella storia della provincia. Un’esplosione pacifica e colorata che le critiche feroci e gli insulti via social non sono riusciti a intaccare. Sulla scorta di questo successo – "una partecipazione viva e sorprendentemente numerosa: oltre 2000 persone, fra famiglie, giovani, associazioni", ricordano da Valtellina Arcobaleno – ci si aspetterebbe il bis. Invece no. "Il Pride non è solo festa – chiariscono –. Nasce da una lotta, scritta oggi nel documento politico che ha accompagnato il Pride, che contiene obiettivi chiari per migliorare la vita delle persone LGBTQIA+ in Valtellina e Valchiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
