Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 1 Dicembre 2025, è pari a 0,317 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 33,58 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una leggera tendenza al rialzo, dopo una fase di relativa stabilità. Dal minimo di 30,48 euroMWh (0,285 euroSmc) registrato il 1 Novembre 2025, il prezzo è salito fino agli attuali 33,58 euroMWh (0,317 euroSmc), con alcune oscillazioni intermedie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

