Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate dalle famiglie italiane, soprattutto in un periodo in cui la spesa energetica incide in modo significativo sul bilancio domestico. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 2 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

