Prezzi dei servizi in crescita | il trend ISTAT nel terzo trimestre 2025

Tutti i dati ISTAT su prezzi alla produzione dei servizi per imprese e consumatori, con spiegazione dei termini chiave. Nel terzo trimestre 2025, i prezzi alla produzione dei servizi in Italia continuano a salire, seppur con una dinamica più contenuta rispetto ai mesi precedenti. Secondo i dati ISTAT, l’indice dei prezzi per il mercato business to business (BtoB), cioè quello delle transazioni tra imprese e verso la Pubblica Amministrazione, cresce dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,0% su base annua, rallentando rispetto al +3,3% registrato nel secondo trimestre. La crescita interessa quasi tutti i settori, fatta eccezione per trasporti e magazzinaggio, che mostrano una lieve flessione sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto all’anno prima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Prezzi dei servizi in crescita: il trend ISTAT nel terzo trimestre 2025

