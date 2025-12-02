Previsioni Meteo – Mercoledì 3 Dicembre 2025 per Roma e Lazio

Roma: cielo coperto e tempo instabile — rischio piogge Secondo le ultime stime per mercoledì 3 dicembre 2025, sulla Capitale si prevede un cielo variabile a coperto con possibilità concreta di precipitazioni durante le ore centrali e pomeridiane. Alcuni modelli indicano un aumento dell’instabilità, in linea con l’ allerta meteo gialla diramata per molte aree del Centro-Sud. ( Meteo.it )?? Temperature e clima Minima prevista nelle ore mattutine e notturne: circa 6–8 °C ( Meteo5 ). Massima attesa durante il giorno: tra 12 e 14 °C, un valore tipico per inizio dicembre a Roma. ( Holiday Weather ).? Venti e condizioni generali Venti deboli o moderati, con rotazione possibile dai quadranti orientali o meridionali la mattina, e venti più variabili nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Previsioni Meteo – Mercoledì 3 Dicembre 2025 per Roma e Lazio

