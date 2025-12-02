Presunta frode sui fondi Ue fermati Mogherini e Sannino

Tv2000.it | 2 dic 2025

L’ex ministra Federica Mogherini, rettrice del Collegio d’Europa, e l’ambasciatore Stefano Sannino sono tra le persone fermate nell’ambito dell’indagine che ha visto scattare delle perquisizioni al Servizio per l’azione esterna dell’Ue (Seae) e al Collegio d’Europa a Bruges. L’ex Alta rappresentante dell’Ue Federica Mogherini, l’ambasciatore Stefano Sannino e la terza persona fermata nel quadro dell’inchiesta che riguarda il Servizio diplomatico dell’Ue (Seae) e il Collegio d’Europa di Bruges sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Tv2000.it

