Presto tutti fuori | evacuata l’intera scuola L’allarme all’improvviso

Immaginate una mattinata di lezione come tante, interrotta all’improvviso da un allarme che gela il sangue: è successo di nuovo al liceo Marconi di Pescara. Per la seconda volta in due mesi, una misteriosa sostanza urticante è stata spruzzata nei corridoi, trasformando l’ordinaria routine scolastica in una corsa contro il tempo per la sicurezza. Vigili del fuoco, 118 e carabinieri sono accorsi sul posto, mentre la scuola si svuotava in fretta e furia. L’annuncio alle famiglie è arrivato poco dopo, confermando il panico che serpeggiava tra gli studenti: “A causa della presenza all’interno dell’istituto di un leggerissimo odore di spray al peperoncino, a scopo cautelativo la presidenza ha deciso di evacuare alle ore 11. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

