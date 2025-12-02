Il prossimo 10 e 11 dicembre a Lucera sarà presentata Press Rush, la nuova piattaforma progettata da Tublat pensata per rivoluzionare il mondo della comunicazione. A guidare la presentazione sarà il CEO Gianluca Iannotta. Grazie all’ intelligenza artificiale, Press Rush consente di impostare, tradurre, impaginare e pubblicare automaticamente i comunicati stampa, semplificando il lavoro delle redazioni giornalistiche. Il controllo umano resta centrale: il redattore fornisce sempre l’imput creativo e supervisiona i contenuti, mentre le operazioni ripetitive vengono automatizzate. Tra i beta tester della piattaforma figurano giornalisti locali come Alessandro Nardelli di Inpuglia24 e Francesco Mannarino di Calabria Diretta News, che potranno sperimentare l’impatto della tecnologia e monitorarne l’evoluzione in redazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Press Rush, la piattaforma AI che semplifica il lavoro delle redazioni