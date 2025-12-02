Presìdi di libertà | dal Senato un appello per rafforzare la rete dei centri antiviolenza
AGI - Si è tenuta oggi, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la conferenza stampa “ Presidi di libertà: il ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio nel percorso di fuoriuscita dalla violenza ”, promossa dal Senatore Ignazio Zullo, Capogruppo di Fratelli d’Italia nella 10ª Commissione permanente, in collaborazione con La Crisalide in Rete APS. L’iniziativa ha acceso i riflettori su uno dei temi più urgenti e delicati dell’agenda politica e sociale: la protezione delle donne vittime di violenza e il rafforzamento del sistema di accoglienza e supporto attivo sui territori. 🔗 Leggi su Agi.it
