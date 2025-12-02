Presidente dell’Ars Galvagno verso il processo | accusato di aver dirottato fondi pubblici verso eventi privati in cambio di consulenze a familiari e collaboratori

La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed esponente di Fratelli d’Italia, con altre 5 persone. L’accusa principale è corruzione per aver dirottato fondi pubblici verso eventi organizzati dall’imprenditrice Caterina Cannariato. In cambio, secondo i pm Maurizio de Lucia, Andrea Fusco e Felice De Benedittis, Galvagno avrebbe ottenuto incarichi per familiari e collaboratori. L’udienza preliminare davanti al gip Giuseppa Zampino è fissata per il 21 gennaio 2026. Galvagno risponde di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

