Preservazione videoludica con Dragon Quest I & II HD-2D Remake

È possibile immaginare nuovamente un mantello estetico per dei giochi vecchi? Spesso portiamo avanti battaglie o discorsi attorno la preservazione di vecchi giochi originali, di tutti quei titoli a cavallo tra anni 80 e 90 che hanno fatto la storia del mezzo videogioco, ma è incredibile pensare come poi l'evoluzione tecnologica del media stesso, impedisca il recupero naturale di tali giochi, se non munirsi di hardware originale e datato. Le operazioni di rilancio, diverse dai remake, si mostrano in tutto il loro splendore qui, dove Square Enix ha messo in atto una politica di spolvero che lascia poco spazio ai dubbi: dopo aver riesumato Dragon Quest 3, adesso il nuovo mantello estetico viene posato sopra Dragon Quest e Dragon Quest 2.

