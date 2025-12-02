Preservativi a prezzo calmierato nelle scuole superiori in Liguria | il via libera della Regione

Il consiglio regionale della Liguria, a maggioranza di centrodestra, ha approvato l’installazione di distributori di preservativi a prezzo calmierato nelle scuole superiori. Nel corso della seduta del 2 dicembre è stato dato il via libera all’unanimità la proposta del consigliere Jan Casella (Avs) che, oltre ai distributori, prevede la diffusione di materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili. Come riferito da Repubblica, è stata invece bocciata la mozione “tampon box” di Selena Candia (Avs) che chiedeva la distribuzione gratuita degli assorbenti. Il Consiglio regionale ha sostenuto solo l’intervento sui preservativi, motivando la decisione con la mancanza di fondi per entrambe le iniziative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

