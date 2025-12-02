Presepi nell’Appennino | un viaggio tra arte spiritualità e tradizione nei borghi

Per le festività natalizie 202526, il Comitato soci Emilbanca Sasso Marconi – Marzabotto e Vergato propone un itinerario suggestivo, rivolto a tutti i cittadini, alla scoperta di alcuni dei presepi più affascinanti del nostro Appennino. Un percorso pensato per rivivere la magia del Natale in un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mostra "Presepi nell'arte e nel legno", all'oratorio dell'Assunta in piazza Cima Inaugurazione sabato 6 dicembre, alle ore 11:30. - facebook.com Vai su Facebook

Presepi nell’Appennino: un viaggio tra arte, spiritualità e tradizione nei borghi - Per le festività natalizie 2025/26, il Comitato soci Emilbanca Sasso Marconi – Marzabotto e Vergato propone un itinerario suggestivo, rivolto a tutti i cittadini, alla scoperta di alcuni dei presepi ... Come scrive bolognatoday.it

Il presepe: le vere origini del simbolo del Natale - Dal latino praesaepe alle tradizioni pagane fino a San Francesco, il presepe nasce da un lungo percorso storico e culturale. Riporta virgilio.it

Un viaggio suggestivo tra i presepi di Natale più belli d’Italia - Un viaggio nell’Italia che a Natale diventa racconto: presepi viventi, opere luminose, città meccaniche e tradizioni antiche che resistono nel tempo. Si legge su siviaggia.it

“Il Presepe Cortese: tra arte, storia e meraviglia barocca” - Il Presepe Cortese è la nuova mostra immersiva ospitata alla Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum dal 14 novembre 2025 al 31 marzo 2026, dedicata alla ... Da napolivillage.com

Il Presepe Cortese: tra arte, storia e meraviglia barocca alla Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum - "Il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III è la nuova mostra immersiva ospitata alla Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum dal 14 novembre 2025 al 31 marzo 2026, dedicata alla tradizione del Pre ... Scrive napolitoday.it

PRESEPE MONUMENTALE DI CASTELLI E CEDRO DELL’AQUILA: L’ABRUZZO DONA ARTE E SPIRITUALITÀ AD ASSISI - Il celebre Presepe Monumentale di Castelli, capolavoro in ceramica realizzato negli anni Sessanta dagli studenti e dai ma ... Lo riporta certastampa.it