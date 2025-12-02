Presente Prossimo | ad Albino arriva Enrico Galiano
Il festival letterario Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, continua il suo percorso tra le voci più significative del panorama narrativo italiano ospitando uno degli autori maggiormente seguiti e amati degli ultimi anni: Enrico Galiano, protagonista dell’appuntamento in programma giovedì 4 dicembre alle 20.30 presso l’ Auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti” di Albino. Docente e scrittore, Galiano è noto per un approccio didattico innovativo, basato sull’ascolto, sull’empatia e sulla capacità di instaurare un dialogo autentico con gli studenti. Un metodo che gli è valso paragoni con il professor John Keating, l’indimenticabile insegnante interpretato da Robin Williams nel film L’attimo Fuggente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Condividiamo questa intervista con Alfonsina Russo che sarà presente al prossimo Convegno “Scavi d’Etruria. Santuari e luoghi sacri” (Orvieto - Palazzo dei Congressi, 12-13 dicembre 2025), tenendo la presidenza dei lavori congressuali nella mattinata di sa - facebook.com Vai su Facebook
PRESENTE VS PASSATO PROSSIMO Mangio Ho mangiato Vado Sono andato/a Faccio Ho fatto Leggo Ho letto Dico Ho detto Bevo Ho bevuto Esco Sono uscito/a Scrivo ? Vai su X
Presente Prossimo: ad Albino arriva Enrico Galiano - Il festival letterario Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, continua il suo percorso tra le voci più significative del panorama narrativo italiano ospitando uno ... Secondo bergamonews.it
Presente Prossimo - Il festival culturale “Presente Prossimo” ospita il meglio della letteratura nazionale, creando un dialogo tra la cittadinanza del territorio e quegli scrittori che con i loro libri contribuiscono ... Come scrive ecodibergamo.it
“Presente Prossimo”, a Vertova incontro con Elisabetta Rasy - Sabato 22 novembre 2025 alle 18 al Centro Culturale “Giovanni Testori” Ex Convento, Via Convento, 10 a Vertova si terrà un incontro con Elisabetta Rasy. bergamonews.it scrive