Presente Prossimo | ad Albino arriva Enrico Galiano

Il festival letterario Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, continua il suo percorso tra le voci più significative del panorama narrativo italiano ospitando uno degli autori maggiormente seguiti e amati degli ultimi anni: Enrico Galiano, protagonista dell'appuntamento in programma giovedì 4 dicembre alle 20.30 presso l' Auditorium "Benvenuto e Mario Cuminetti" di Albino. Docente e scrittore, Galiano è noto per un approccio didattico innovativo, basato sull'ascolto, sull'empatia e sulla capacità di instaurare un dialogo autentico con gli studenti. Un metodo che gli è valso paragoni con il professor John Keating, l'indimenticabile insegnante interpretato da Robin Williams nel film L'attimo Fuggente.