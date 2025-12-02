Presentazione del romanzo Il Figlio Ostinato di Elisabetta Liguori

NARDO' - Il primo appuntamento di “Aspettando.Crocevia per lo Ionio festival 2026” è con la scrittrice Elisabetta Liguori. L’autrice salentina presenterà il suo romanzo “Il Figlio Ostinato” edito da Piemme in compagnia di Livio Romano e Margherita Macrì, venerdì 5 dicembre, alle 18.30 alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

