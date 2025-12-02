Presentazione del libro ' Prima di dirsi addio'
Venerdì 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Angelo Scuderi dal titolo 'Prima di dirsi addio'. Ingresso libero. Modererà l'incontro Erica Donzella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
“Prima di dirsi addio”: il primo romanzo del messinese Angelo Scuderi - 00, alla Mondadori Bookstore, via Consolato del Mare 35, il primo libro dello scrittore messinese Angelo Scuderi, c ... Come scrive letteraemme.it