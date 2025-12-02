Presentazione del libro ' Il paese scomparso'

Sabato 6 dicembre 2025, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Via Etnea a Catania per la presentazione del libro 'Il paese scomparso' di Cateno Tempio. Intervengono anche Alberto Destasio e Carmelo Tempio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

