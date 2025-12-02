Presentazione del libro ' Il paese scomparso'
Sabato 6 dicembre 2025, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Via Etnea a Catania per la presentazione del libro 'Il paese scomparso' di Cateno Tempio. Intervengono anche Alberto Destasio e Carmelo Tempio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sorrento, alla Libreria Tasso venerdì la presentazione del libro «Il fiume scomparso» di Vittorio del Tufo - È l’esortazione del geologo cieco Carlo Siniparoli – una figura che ha la forza di un Tiresia moderno – a indicare la rotta al cronista Liam Boschi, protagonista de "Il fiume ... Come scrive ilmattino.it
Palazzo Reale, oggi la presentazione del nuovo libro di Vittorio Del Tufo - Oggi alle 17,15, nella Sala Dorica del Palazzo Reale, Vittorio Del Tufo (vicedirettore de Il Mattino) presenta il suo nuovo romanzo, “Il Fiume Scomparso” (Castelvecchi). ilmattino.it scrive