Presentazione del libro Il drago e la neve di Andrea de Vita

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, martedì 3 dicembre ore 10.00, nella Sala Rari della Biblioteca Universitaria di Napoli, sarà presentato il libro “Il drago e la neve” di Andrea de Vita, Jack edizioni, 2023.Il romanzo fantasy racconta le avventure di due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

