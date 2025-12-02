Presentato questa mattina alla Borsa Merci di Arezzo il rapporto Arezzo 2030
Arezzo, 2 dicembre 2025 – realizzato da C amera di Commercio d i Arezzo-Siena ed Università degli studi di Siena, in collaborazione con ACLI e Movimento Cristiano dei Lavoratori. Dopo l’introduzione del Presidente Massimo Guasconi, il Segretario Generale Marco Randellini e la docente dell’Università di Siena Francesca Gagliardi hanno presentato l’edizione 2025 del rapporto. Prima dell’intervento finale del Prof. Andrea Bucelli dell’Università di Firenze è stato presentato lo studio su “La trasformazione demografica della provincia di Arezzo” realizzato da Cinzia Buccianti, docente di demografia dell’Università di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
