Presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani un incontro di confronto e dibattito politico

2 dic 2025

Un pomeriggio di confronto, dibattito politico e soprattutto un'occasione per discutere insieme dei progetti futuri, mettendo sempre al centro i giovani. Si è tenuta domenica 30 novembre nella sala consiliare della Provincia di Chieti, l'iniziativa "Audentia et Ventis Adversis", durante la quale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

