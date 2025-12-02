Presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani un incontro di confronto e dibattito politico
Un pomeriggio di confronto, dibattito politico e soprattutto un'occasione per discutere insieme dei progetti futuri, mettendo sempre al centro i giovani. Si è tenuta domenica 30 novembre nella sala consiliare della Provincia di Chieti, l'iniziativa "Audentia et Ventis Adversis", durante la quale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
Presentato alla Festa del Libro di Ostia “Biddi timpi”, il nuovo volume di Vincenzo Giordano e Giovanni La Rosa. Un intreccio di poesia e prosa che rievoca la Sicilia dei “bei tempi”, tra ricordi, tradizioni e identità. Un’opera profondamente legata a Grottaferrata - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno 21 novembre verrà presentato il nuovo Foglio geologico #CARG 121 #Brescia presso il #SenatodellaRepubblica nell'ambito di un evento di comunicazione relativo al Progetto Nazionale di Cartografia Geologica. Diretta: webtv.senato.it. #cnr #cnr_iga Vai su X
Presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani, un incontro di confronto e dibattito politico - A guidare la squadra, la coordinatrice regionale Giada Di Muzio, affiancata dal vice Claudio Carretta, con il supporto dei responsabili provinciali, fra cui D'Onofrio per Chieti ... Secondo chietitoday.it
LEGA GIOVANI ABRUZZO: PRESENTATO IL NUOVO DIRETTIVO, “SQUADRA COMPETENTE E COESA” - CHIETI – “Un pomeriggio di confronto, dibattito politico e soprattutto un’occasione per discutere insieme dei progetti futuri, mettendo sempre al centro i giovani”. Segnala abruzzoweb.it
Lega Giovani Abruzzo, domani a Chieti presentazione del nuovo direttivo - *Lega Giovani Abruzzo, domani a Chieti presentazione del nuovo direttivo* Ore 17. Scrive abruzzonews24.com
A Senigallia la riunione del direttivo Lega provincia di Ancona - Si è svolto ieri a Senigallia il direttivo provinciale della Lega. Da senigallianotizie.it
La Lega convoca i congressi di sezione: “Ripartiamo dal confronto e dalla partecipazione” - Il commissario provinciale della Lega, Andrea Maule, annuncia la convocazione dei congressi in provincia di Grosseto ... Da grossetonotizie.com
La Lega elegge i nuovi segretari di sezione: “Pronti a ripartire e a riconquistare gli elettori” - La Lega ha eletto i segretari delle sezioni della provincia di Grosseto: ecco tutti i nomi dei neo eletti nel Carroccio ... Segnala grossetonotizie.com