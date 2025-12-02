Presentato il logo dell’Autorità Garante per la disabilità Valditara | La scuola valorizza i talenti e afferma il rispetto verso chiunque
È stato presentato oggi il logo istituzionale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, realizzato nell’ambito del Concorso nazionale di idee rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L’iniziativa, che ha coinvolto 56 istituti da tutta Italia, ha voluto valorizzare la creatività dei giovani nella costruzione di una cultura dell’inclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
?Presentato ieri sera il manifesto ufficiale del "CARNEVALE DI SAN GIMIGNANO 2026. ?" In questo progetto per il centenario del Carnevale ho voluto mettere al centro San Gimignano e la maschera tipica del logo del carnevale stesso, da cui mi sono ispi - facebook.com Vai su Facebook
Concorso per il logo dell’Autorità Garante disabilità: il 2 dicembre la premiazione al MIM - Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 10, si svolgerà presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito la cerimonia conclusiva del Concorso nazionale di idee per la realizzazione del logo istituzionale de ... Segnala orizzontescuola.it
Garante nazionale disabilità: le scuole chiamate a progettare il logo - E’ aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado il bando per la realizzazione del logo istituzionale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Da disabili.com