Presentato il logo dell'Autorità Garante per la disabilità Valditara | La scuola valorizza i talenti e afferma il rispetto verso chiunque

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025

È stato presentato oggi il logo istituzionale dellAutorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, realizzato nell’ambito del Concorso nazionale di idee rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L’iniziativa, che ha coinvolto 56 istituti da tutta Italia, ha voluto valorizzare la creatività dei giovani nella costruzione di una cultura dell’inclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

