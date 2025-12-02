Presentato il Calendario 2026 della polizia penitenziaria | scatti firmati da Barillari
I cancelli che si chiudono, l'ordine nella conta dei detenuti, le mura sorvegliate, anche con i droni. Stavolta l'obbiettivo di Rino Barillari, il re dei paparazzi, è riuscito a "rubare" alla polizia penitenziaria lo scatto giusto, che ne svela la realtà più profonda, con cui firma il Calendario 2026, presentato a Roma. "Vedere questa polizia, che lavora giorno e notte, dare il cuore ai detenuti è una cosa emozionante", dice Barillari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Polizia penitenziaria: presentato il calendario 2026, gli scatti firmati da Barillari - La sicurezza interna dei reparti detentivi, le attività di controllo, le operazioni del personale femminile, l’utilizzo di tecnologie avanzate come i droni per la sorveglianza: sono solo alcuni degli ... adnkronos.com scrive
Polizia Penitenziaria: presentato ufficialmente a Roma il Calendario del Corpo 2026 - Polizia Penitenziaria: presentato ufficialmente a Roma il Calendario del Corpo 2026 La vita quotidiana in carcere, con incursioni nelle attività ... Come scrive poliziapenitenziaria.it
