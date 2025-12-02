Presentato alla Camera L’ultima romanza il documentario prodotto da Rai cultura sul musicista ortonese Francesco Paolo Tosti

Chietitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato alla Camera dei Deputati “L’ultima romanza”, il documentario prodotto da Rai cultura sulla figura di Francesco Paolo Tosti, musicista ortonese di cui martedì 2 dicembre ricorre il centonovesimo anniversario della morte.La produzione nasce dall'incontro fra l’Istituto Nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Presentato alla Camera ProduttivItalia, nuovo Centro Studi su mpmi - ProduttivItalia, nuovo Centro Studi indipendente dedicato all’analisi delle cause della bassa produttività delle micro, piccole e medie imprese italiane, è stato presentato nella Sala Stampa della ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Presentato Camera L8217ultima Romanza