Pronti per una vagonata di film di Natale su Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW etc? I film ambientati o immersi nella stagione più festiva di tutte sono ormai una tradizione, al pari di illuminazioni per le strade, i pacchetti regalo, i calendari dell’Avvento, i mercatini e agli alberi addobbati. Le nuove uscite al cinema sotto Natale non mancano ma è soprattutto lo streaming a venire in soccorso – tra novembre e dicembre – dei Christmas-addicted. Infatti, oltre a raccogliere i classici titoli da riguardare durante le feste, ogni Natale offrono ai loro abbonati la visione di nuove romcom, action movie, pellicole per famiglie e film di animazione che appassionano, divertono, entusiasmano e commuovono il pubblico che, con i primi freddi, resta incollato alle tv anche più del solito. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Prepara la tua coperta preferita e sfodera il tuo maglione delle Feste: è ora di guardare i nuovi film di Natale in streaming