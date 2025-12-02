Prende il via ’Una città per sognare’ Aperto a tutti è il bar senza barriere

"Una città per sognare", è il titolo del progetto nella Città del Ragazzo. "Realizzeremo un bar inclusivo – afferma la referente Area Disabilità della Fondazione Don Calabria Maria Luisa Lanegella –, delle serre. Abbiamo in mente di sistemare tutti gli spazi di questo ambiente. Il nostro obiettivo è creare un luogo che possa ospitare una comunità, in grado di cogliere un’opportunità e di riscrivere la propria storia. Ogni persona deve essere valorizzata, a prescindere dalla sua condizione". C’è un aspetto che differenzia questo bar: l’inclusività. Non che non possa esserci in altri tipi di attività, ma ciò che circonderà questo luogo probabilmente contribuirà maggiormente a rendere questo obiettivo più concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

