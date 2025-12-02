Premio Solinas | i 40 anni del Premio a Roma

Il Premio Solinas alla Migliore Sceneggiatura celebra il suo 40esimo anniversario con la rassegna “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi”. Sin dal 1985 il Premio Solinas rappresenta il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica e celebra il suo 40esimo anniversario a Roma con la rassegna gratuita e aperta al pubblico “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi” realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e sostenuto da MIC – Direzione Generale Cinema e Audioviisvo, Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema, Regione Sardegna e con il supporto di Rai cinema, Allianz e Howden. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

