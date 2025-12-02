Premio PulciNellaMente a Massimiliano Gallo | la cerimonia a Fabula di Sant’Arpino

Giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 18.30, l’incantevole scenario di Fabula, negli spazi dell’ex Municipio di Atella restituiti alla comunità di Sant’Arpino, ospiterà la cerimonia di consegna del Premio PulciNellaMente a Massimiliano Gallo, attore e artista tra i più apprezzati del panorama. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un premio prestigioso al quale avrei partecipato volentieri ma sono stato direttamente coinvolto nella presentazione del libro di Rosario Pinto “La Figurazione Materica” per la quale ho scritto l’introduzione. Inoltre nel contempo abbiamo presentato la mostra in - facebook.com Vai su Facebook

Sant’Arpino, a Massimiliano Gallo il Premio PulciNellaMente - 30, gli spazi rigenerati dell’ex Municipio di Atella di Napoli, a Sant’Arpino, accoglieranno la ... Da pupia.tv

A Massimiliano Gallo il Premio PulciNellaMente - 30 l’incantevole scenario di Fabula, negli spazi sapientemente restituiti alla comunità dell’Ex Municipio di Atella di ... Secondo napolivillage.com

Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo ricevono il Premio Monica Vitti: un tributo all’arte e alla passione. - Il 10 dicembre scorso, il mondo del cinema e del teatro italiano ha celebrato due dei suoi talenti: Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo. Lo riporta ilmessaggero.it