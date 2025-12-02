Premio PulciNellaMente a Massimiliano Gallo | la cerimonia a Fabula di Sant’Arpino

Giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 18.30, l’incantevole scenario di Fabula, negli spazi dell’ex Municipio di Atella restituiti alla comunità di SantArpino, ospiterà la cerimonia di consegna del Premio PulciNellaMente a Massimiliano Gallo, attore e artista tra i più apprezzati del panorama. 🔗 Leggi su Casertanews.it

