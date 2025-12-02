Premio Luchetta 2025 | Bambini senza nome il giornalismo che illumina le periferie del mondo

“Bambini senza nome”: il Premio Luchetta 2025 illumina le periferie del mondo e difende i diritti dell’infanzia.. Il Premio Luchetta 2025, giunto alla sua XXII edizione, torna come appuntamento annuale dedicato al giornalismo internazionale che difende i diritti dell’infanzia. Lo speciale televisivo, intitolato “Bambini senza nome”, andrà in onda su Rai1 il 6 dicembre in seconda serata, portando all’attenzione del grande pubblico le storie di bambini vittime di guerre, povertà e violenze. Il Premio nasce per ricordare i giornalisti Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo, uccisi da una granata a Mostar il 28 gennaio 1994, e Miran Hrovatin, assassinato insieme a Ilaria Alpi a Mogadiscio il 20 marzo dello stesso anno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Premio Luchetta 2025: Bambini senza nome, il giornalismo che illumina le periferie del mondo

