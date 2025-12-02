Premio Fortunato 2025 | calcio e prevenzione con Malagò protagonista
Il Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita, svoltosi ieri presso il prestigioso Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (IS), ha visto tra i protagonisti Giovanni Malagò, membro del CIO e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Malagò ha lanciato un messaggio nitido e altrettanto significativo sull’importanza della prevenzione medica nello sport e nella vita quotidiana. Focus sul Passaporto Ematico. Salendo simbolicamente sul cicloergometro alla presenza del Dott. Viceconti, ha dichiarato: «Il passaporto ematico è importante», sottolineando come la salute debba essere al centro di ogni percorso sportivo e sociale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Altre letture consigliate
Oggi, presso il Centro Ricerche dell’IRCCS Neuromed, si è svolta oggi la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato – “Lo Sport è Vita”, un appuntamento che unisce s - facebook.com Vai su Facebook
Gran Galà del calcio: McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore, Napoli miglior club. Tutti i premi per il 2024-25, da Svilar a Lautaro - East End Studios di Milano, va in scena l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori. Secondo eurosport.it
Gran Galà del calcio 2025: l'evento e le premiazioni in diretta - East End Studios di Milano va in scena il Gran Galà del calcio 2025, evento organizzato dall' Associazione Italiana Calciatori per premiare i migliori giocatori, club, ... Scrive msn.com
Gran galà del calcio 2025, tutti i vincitori - Ecco tutti i vincitori del Gran Galà del Calcio, dalla miglior società al miglior allenatore e il miglior undici ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Gran Galà del Calcio AIC 2025, Antonio Conte miglior allenatore: Napoli miglior società.McTominay è MVP - In diretta dallo Spazio Antologico – East End Studios di Milano, il Gran Galà del Calcio AIC 2025 premia il meglio della scorsa Seria A, finita cono lo scudetto del Napoli di ... Si legge su msn.com
Doué vince il Golden Boy 2025: "È un grande onore ricevere questo premio" - Germain, che succede nell'albo d'oro a Bellingham e a Yamal: i dettagli ... Riporta msn.com
Puskas Award 2025, i candidati al gol più bello dell'anno: c'è anche Deiola - Annunciati i finalisti per i premi Marta e Puskas, che saranno incoronati ai The Best Fifa Football Awards 2025 come i gol più belli dell'anno nel calcio femminile e maschile. Lo riporta sport.sky.it