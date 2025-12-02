Il Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita, svoltosi ieri presso il prestigioso Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (IS), ha visto tra i protagonisti Giovanni Malagò, membro del CIO e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Malagò ha lanciato un messaggio nitido e altrettanto significativo sull’importanza della prevenzione medica nello sport e nella vita quotidiana. Focus sul Passaporto Ematico. Salendo simbolicamente sul cicloergometro alla presenza del Dott. Viceconti, ha dichiarato: «Il passaporto ematico è importante», sottolineando come la salute debba essere al centro di ogni percorso sportivo e sociale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Premio Fortunato 2025: calcio e prevenzione con Malagò protagonista